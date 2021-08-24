رسوم وشروط وعقوبات.. كل ما تريد معرفته عن قانون "ركن السيارات" بالشوارع

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن بدء تطبيق قانون انتظار المركيات بالشوارع والمعروف إعلاميا بقانون "السايس"، في 7 أحياء بينها 6 بالقاهرة وحي وحيد بالجيزة.

يأتي ذلك تنفيذًا للقانون رقم 150 لسنة 2020 في شأن انتظار المركبات بالشوارع ولائحته التنفيذية بالقرار رقم 5 لسنة 2021.

وينشر مصراوي، أبرز المعلومات عن القانون ولائحته التنفيذية على النحو التالي:

شروط الحصول على ترخيص

1- إجادة القراءة والكتابة.

2- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.

3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.

4- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية .

5- أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.

6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

رسوم التراخيص

1- المدن والأحياء: رسوم الترخيص من مركبة حتى 20 مركبة 1000 جنيه، والترخيص من 21 مركبة فأكثر تكون الرسوم 2000 جنيه.

2- عواصم المحافظات والمدن الجديدة: من مركبة إلى 20 مركبة 1500 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه.

3- الأماكن المتميزة: من مركبة حتى 20 مركبة 2000 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه.

4- مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد من خلال اتباع نفس الخطوات عند إصدار الترخيص لأول مرة.

معلومات أخرى

1- تلتزم الشركات والأفراد المرخص لهم بالعمل في المهنة بوضع لافتات إرشادية معلنة من خلالها أسعار الانتظار اليومي، وفقا لما يصدر من اللجنة المشكلة في القانون.

2- يتم إعطاء المواطن ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من قبل اللجنة.

3- يلتزم العاملون في المهنة بارتداء زي مخصص لهم، وفقا لما تحدده اللجنة.

4- تكون عقوبة مخالفة أي من التعليمات السابقة إلغاء الترخيص أو سحبه بشكل مؤقت.​