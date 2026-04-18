الصحة تواصل جهود خفض وفيات الأمهات.. 35 حالة لكل 100 ألف مولود في 2030

كتب : أحمد جمعة

02:23 م 18/04/2026

الدكتور حسام عبدالغفار

أكدت وزارة الصحة والسكان مواصلة العمل لخفض معدل وفيات الأمهات إلى 35 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي بحلول عام 2030، متجاوزة بذلك مستهدف أهداف التنمية المستدامة البالغ أقل من 70 حالة.

جاء ذلك خلال مؤتمر علمي نظمته الوزارة حول وفيات الأمهات والسلامة الأمومية، بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات وخبراء الصحة وممثلي المنظمات الدولية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المؤتمر استعرض الوضع الراهن لوفيات الأمهات في مصر، وقدم تحليلاً شاملاً للبيانات وعوامل الخطورة، مع استعراض أفضل الممارسات العالمية لدعم الجهود الوطنية.

وأشار إلى نجاح الوزارة، من خلال الإدارة العامة لصحة المرأة والطفل، في ميكنة منظومة ترصد وفيات الأمهات، وتطوير نموذج التقصي وربطه بالنظام الإلكتروني، مما يحسن جودة البيانات ويسرع المتابعة والاستجابة.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن خفض وفيات الأمهات مسؤولية وطنية تتطلب عملاً تكاملياً قائماً على البيانات وتنسيقاً كاملاً بين كافة الجهات.

وشددت على أهمية التكامل بين قطاعات الوزارة، وتوحيد الجهود، واستمرار التعاون مع الشركاء للحفاظ على حياة كل أم مصرية.

