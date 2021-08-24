وزير الزراعة وممثل برنامج الغذاء العالمي يبحثان نتائج المشروعات المشتركة -صور

كتب- مصراوي:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، برافين أجرايوال، الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي الجديد في القاهرة، والذي تسلم عمله في بداية أغسطس الحالي.

وتناول الاجتماع مناقشة النتائج الخاصة بالمشروعات المشتركة بين وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمي ومدى تأثيرها على جودة حياة صغار المزارعين.

واستعرض القصير، خلال الاجتماع، المبادرات اتخذتها الحكومة المصرية لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين؛ وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والتي سوف يستفيد منها نحو 55 مليون مواطن، وأيضا برنامج تطوير الري الحقلي ومراكز تجميع الألبان ومبادرة إحياء البتلو ومراكز التلقيح الاصطناعي للتحسين الوراثي لحيوانات إنتاج الألبان أو اللحوم.

وأوضح وزير الزراعة أهمية الشمول المالي لصغار المزارعين وتوفير عمليات الإقراض بالفائدة الميسرة.

ووجه القصير بسرعة الانتهاء من التشغيل الرسمي للمركز التنسيقي بالأقصر والتابع لبرنامج الغذاء العالمي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الزراعة وممثلي برنامج الغذاء العالمي تنعقد كل ثلاثة أشهر لمناقشة ومتابعة وتقييم نتائج الأنشطة والمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبَين، وكذلك عرض الخطط المستقبلية لهذه المشروعات.

وأشاد برافين أجرايوال، الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي، بالتجربة المصرية في دعم صغار المزارعين، قائلًا إن البرنامج سوف يضع في أولوياته تلك المبادرات التي اتخذتها الحكومة المصرية، وتكون محور المشروعات والأنشطة التي سوف ينفذها البرنامج في مصر.

وأشار برافين أجرايوال إلى أن المركز التنسيقي بالأقصر سوف يكون بوابة للتعاون بين مصر والدول الإفريقية؛ لتبادل الخبرات وقصص النجاح التي حققها القطاع الزراعي في مصر للاستفادة منها في الدول الإفريقية الأخرى؛ خصوصاً في مجالات دعم صغار المزارعين والشمول المالي وتطوير الري.

وحضر الاجتماع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية بالوزارة، والدكتور علي حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة، والمهندسة آلاء زهيري مسؤولة العلاقات والشراكات ببرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة.