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تأكيدا لمصراوي.. وزيرة الصحة: استيراد 15 ألف جرعة من أدوية "مونوكلونال"

01:11 م الإثنين 23 أغسطس 2021
تأكيدا لمصراوي.. وزيرة الصحة: استيراد 15 ألف جرعة من أدوية "مونوكلونال"

مؤتمر وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استيراد 15 مليون جرعة من أدوية "مونوكلونال أنتي باديز"، تكفي لعلاج 5 آلاف مواطن مريض بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم الاثنين؛ للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وكان مصراوي انفرد في يونيو الماضي، أن اللجنة العلمية تناقش إضافة دواء "مونوكلونال"، الذي يعتمد على الأجسام المضادة أحادية النسيلة للحالات المتوسطة، بجانب أدوية مناعية أخرى.

وقالت وزيرة الصحة إنه تم استيراد ١٥ ألف جرعة بـ٥ ملايين دولار، وهي أدوية بديلة لدواء الريمدسسفير والأكتيمرا ضمن استعدادات مواجهة الموجة الرابعة وتسهم تلك الأدوية في حماية الكثير من الأرواح.

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وزيرة الصحة أدوية مونوكلونال فيروس كورونا لقاحات كورونا

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