عالج ترامب وتستخدمه ألمانيا.. ما الدواء الجديد الذي أضافته الصحة لبروتوكول كورونا؟

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدران مسؤولان بوزارة الصحة، أن اللجنة العلمية بوزارة الصحة تعكف على تحديث البروتوكول العلاجي لعلاج مرضى كورونا، وإضافة أدوية جديدة للحالات المتوسطة والشديدة.

وأوضح المصدران في تصريحات لمصراوي، السبت، أن اللجنة العلمية تناقش إضافة دواء "مونوكلونال"، الذي يعتمد على الأجسام المضادة أحادية النسيلة للحالات المتوسطة، بجانب أدوية مناعية أخرى.

وأشار المصدران إلى التشديد على ترشيد استخدام المضادات الحيوية، وإعطائها بنسب معينة لا يُسمح بتجاوزها، حتى لا تتسبب في مضاعفات للمرضى لاحقًا.

ما هو دواء "مونوكلونال"؟

أثار هذا العقار جدلًا كبيرًا في الشهور الأولى من الجائحة، عندما استخدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عند إصابته بـ"كوفيد-19".

ففي أكتوبر 2020، جرى استخدام العقار الذي تصنعه شركة الأدوية الأمريكية "إيلي ليلي"، لعلاج ترامب جنبا إلى جنب مع خليط من نوعين من الأجسام المضادة من إنتاج شركة ريجينيرون الأمريكية.

وفي فبراير الماضي، أعلنت ألمانيا أنها ستعوض النقص في لقاحات كوفيد 19 باستخدام دواء "مونوكلونال".

وبحسب "بي بي سي"، فإن عند إعطاء العقار للمرضى فإنه يعزز الاستجابة المناعية على الفور.

لكن المشكلة في إنتاج الأجسام المضادة أحادية النسيلة هي أنه عادة ما يكون مكلفا للغاية ويستغرق وقتا طويلا لعزل الخلية المناسبة للاستنساخ.

ويختلف نهج الأجسام المضادة أحادية النسيلة اختلافا كبيرا عن العلاجات التي تستخدم مصل خلايا بلازما مأخوذ من أشخاص تعافوا من كوفيد.

ففي الحالة الأخيرة يتم أخذ البلازما (الجزء السائل المصفر من الدم) من الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا وإعطائها للمرضى، وبالتالي فهي تعتمد على العديد من الأجسام المضادة المختلفة التي ترتبط بأجزاء متعددة من الفيروس.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان "إن إعطاء هذه الأجسام المضادة في المراحل المبكرة يمكن أن يساعد المرضى المعرضين لخطر كبير على تجنب تطور أكثر خطورة".