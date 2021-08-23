السيسي يوافق على إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغرض على الأرصفة البحرية (55 - 62 ) بميناء الإسكندرية.

ونص القرار على منح التزام إنشاء وإدارة تشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية (55 - 62 ) بميناء الإسكندرية، لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية) وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقة.