السيسي يوافق على إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية
كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغرض على الأرصفة البحرية (55 - 62 ) بميناء الإسكندرية.
ونص القرار على منح التزام إنشاء وإدارة تشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية (55 - 62 ) بميناء الإسكندرية، لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية) وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقة.
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