حدث في 8 ساعات| قرار حكومي مهم بشأن مقررات التموين وخط ساخن لتظلمات الثانوية العامة 2021
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، منها الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية صربيا، وقرار حكومي مهم بشأن صرف المقررات التموينية بمحافظات القاهرة الكبرى، وزيادة عدد مراكز التطعيم المخصصة للسفر إلى 145.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء إسبانيا
-
"الوظيفة مضمونة".. معهد السكة الحديد يستقبل دفعة جديدة من طلاب الثانوية
-
السيسي يطلع على مستجدات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس
-
السيسي يوجّه بالاستمرار في استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي
-
السكة الحديد: استبعاد 190 موظفًا إخوانيًا من وظائف التشغيل والمواقع
-
مبادرة إحلال السيارات| مدبولي: توجيهات رئاسية بزيادة معدلات التسليم
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان