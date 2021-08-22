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حدث في 8 ساعات| قرار حكومي مهم بشأن مقررات التموين وخط ساخن لتظلمات الثانوية العامة 2021

08:51 م الأحد 22 أغسطس 2021
حدث في 8 ساعات| قرار حكومي مهم بشأن مقررات التموين وخط ساخن لتظلمات الثانوية العامة 2021

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، منها الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية صربيا، وقرار حكومي مهم بشأن صرف المقررات التموينية بمحافظات القاهرة الكبرى، وزيادة عدد مراكز التطعيم المخصصة للسفر إلى 145.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مقررات التموين تظلمات الثانوية العامة 2021 السكة الحديد السيسي مصطفى مدبولي الصادرات الزراعية حدث في 8 ساعات

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