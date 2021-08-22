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اليوم.. مطار القاهرة بشهد سفر ووصول 319 رحلة لنقل 39 ألف راكب

01:06 م الأحد 22 أغسطس 2021
اليوم.. مطار القاهرة بشهد سفر ووصول 319 رحلة لنقل 39 ألف راكب

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، سفر ووصول 39 ألف راكب، على متن 319 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: تشهد صالات المطار خلال الـ 24 ساعة وصول 160 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 15 ألف راكب، وسفر 159 رحلة إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها حوالي 24 ألف راكب، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتشدد سلطات مطار القاهرة الدولي، وسلطات الطيران المدني المصري، من إجراءاتها الاحترازية داخل مطارات الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا، خاصة على الركاب القادمين من الدول التي ظهر بها السلاسة الجديدة المتحورة من الفيروس المستجد، حيث يخضع جميع القادمين من هذه الدول إلى اختبار ID NOW COVID-19 Test التحليلي فور وصولهم المطار.​

مطار القاهرة الدولي الإجراءات الاحترازية رحلات جوية حركة الطيران

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