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وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يوزعان 500 وثيقة تأمين على العمالة غير المنتظمة

11:25 ص الأحد 22 أغسطس 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان عام المحافظة خلال زيارته للمحافظة في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات.

وبحسب بيان القوى العامة، وزع الوزير والمحافظ 500 وثيقة تأمين على العمالة غير المنتظمة وتم تسليم 5 ماكينات خياطة و6 شنط عدة للخريجين بمركز التدريب التابع لمديرية القوى العاملة ووحدة التدريب المتنقلة بالمحافظة.

ويشهد مركز التدريب ختام مبادرة السلامة والصحة المهنية في مجال الطاقة ويسلم شهادات تقدير لشركة "إيجيبشن" لإنتاج الكهرباء لمراعاتها السلامة والصحة المهنية.

وكان الوزير، شهد ختام المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل ذوي الهمم وتسليم عقود عمل لهم ودمجهم في سوق العمل، وختام أسبوع السلامة والصحة المهنية بالمحافظة.

وسلم الوزير خلال الزيارة 75 عقد عمل لذوي الهمم و27 لخريجي التدريب من مبادرة "مصر بكم أجمل"، فضلا عن افتتاح الشباك الواحد بمديرية القوى العاملة بالمحافظة ومركز تدريب شركة سوموتومو بالدور الرابع بمبنى المديرية ومعمل اللغات.​

وزير القوى العاملة محافظ بورسعيد وثيقة تأمين العمالة غير المنتظمة عادل الغضبان

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