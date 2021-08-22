محافظ القاهرة يوقف مسئولين بحي شرق مدينة نصر عن العمل

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إيقاف مدير فرع هيئة النظافة، ومدير الإشغالات بحي شرق مدينة نصر عن العمل وإحالتهما للتحقيق لتقاعسهما في أداء الأعمال المنوطة بهما وسوء حالة النظافة وتواجد الإشغالات بالحي.

وبحسب بيان للمحافظة، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة بحي شرق مدينة نصر لمتابعة سير العمل به.

ووجه محافظ القاهرة بمد مواعيد متعهدي النظافة للعمل على مدار اليوم وفسخ عقد أي متعهد مقصر على الفور وتفعيل وحدات الرصد البيئي بالمحافظة وعمل ورديات لهم على مدار 24 ساعة.

وحذر محافظ القاهرة من أن ظهور أي شكاوى خاصة بالنظافة بأي حي سيحاسب عنها المسئول عن ذلك مشددًا على أنه سيتم استبعاد المقصرين على الفور.

وأكد محافظ القاهرة على أن رئيس الحي مسئول رئيسي عن أعمال النظافة في منطقته وأن نجاح منظومة النظافة يكمن في قيام الأحياء بعملها، مطالبًا رؤساء الأحياء بالتواجد اليومي في الشارع لإحداث تغيير في مستوى النظافة يلمسه المواطن الذي يعد رضاه عن النظافة هو الهدف الرئيسي للمنظومة الجديدة.​