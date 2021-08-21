افتتاح مركز تدريب ضفائر السيارات وخدمة الشباك الواحد ومعمل اللغات في بورسعيد

كتب- يوسف عفيفي:

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضان، مركز خدمة الشباك الواحد لخدمة المواطنين بمبنى مديرية القوى العاملة ببورسعيد.

وبحسب بيان اليوم، وجه الوزير، بضرورة تلقي شكاوى وطلبات المواطنين والرد عليها في سرعه مع تلبية احتياجات المواطنين والعمل على حل المشكلات الخاصة بهم والمتعلقة بأنشطة عمل المديرية ، وذلك بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية بالتدريب المهني، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما افتتح الوزير والمحافظ، مركز تدريب شركة الضفائر الخاص بشركة سوموتومو لصناعة ضفائر السيارات بالدور الرابع بمبنى المديرية وخلال الافتتاح أطمأن الوزير من مسئولى الشركة القائمين علي التدريب عن مدى كفاية فترة التدريب المحددة في أسبوعين، لتغطية كافة نواحي البرنامج التدريبي على مهنة تصنيع ضفائر السيارات، وكذلك تعيين خريجي الدورات التدريبية فى مصانع الشركة.

وأشار الوزير إلى أنه يجب عمل دورات تدريبية مكملة على بعض المهارات اللغوية الأجنبية فيما يخص المهنة، وغيرها من الدورات التي يحتاجها الشباب في أثناء ممارسته للمهنة بعد الانتهاء من عمليات التدريب.

كما تفقد الوزير، الحجرات الخاصة بعمل المقابلات الشخصية للمتقدمين للتدريب، وعلى مساحتها الكافية لتدريب الشباب فى المستقبل بأعداد كبيرة على المهنة التى توفرها الشركة للشباب للتدريب عليها، واللوحات التعليمية الخاصة بتدريب الشباب ومدى ملائمتها للتدريب.

كما تفقد الوزير يرافقه المحافظ، معمل اللغات الموجود بمبنى المديرية، وشدد على ضرورة الاهتمام بالمحتوى التدريبي المقدم، وإشراك المتدربين في الدورات التدريبية الأخرى في دورات اللغة في مجالات العمل المختلفة ومهارات الحاسب الالي سوا كانت فى تصنيع الملابس الجاهزة أو تصنيع ضفائر السيارات، فيما يخص مصطلحات تلك المهن فى اللغات التى يتم التدريب عليها.

والتقى الوزير، مع العاملين بالمبنى، ووجه لهم رسالة، للمضى قدما بلا توقف فى العمل بجهد بلا كلل أو تعب، لتقديم خدمات جديدة للمواطنين قائلا: "انتم الاساس في عمل الوزارة والمديرية، تجهزون البنية اللازمة لبناء شباب بورسعيد، فى الحاضر والمستقبل.