الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة بحل جمعيتين استهلاكيتين

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء أحمد رشاد محافظ الجيزة، بحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي الحاجر بمنشأة القناطر- إمبابة، والمشهرة برقم 3029 لسنة 1977.

كما نص القرار على حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمحطة مجاري الجيزة المشهرة برقم 5121 لسنة 1980.

وجاءت أسباب الحل لعدم رغبة الأعضاء في الاستمرار في النشاط، وتآكل رأس مال الجمعيتين، وعدم وجود مقر لهاتين الجمعيتين وعدم قانونية مجلس إدارة الجمعيتين.