Masrawy logo white

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة بحل جمعيتين استهلاكيتين

11:19 ص السبت 21 أغسطس 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة بحل جمعيتين استهلاكيتين

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء أحمد رشاد محافظ الجيزة، بحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي الحاجر بمنشأة القناطر- إمبابة، والمشهرة برقم 3029 لسنة 1977.

كما نص القرار على حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمحطة مجاري الجيزة المشهرة برقم 5121 لسنة 1980.

وجاءت أسباب الحل لعدم رغبة الأعضاء في الاستمرار في النشاط، وتآكل رأس مال الجمعيتين، وعدم وجود مقر لهاتين الجمعيتين وعدم قانونية مجلس إدارة الجمعيتين.

1212121656563

حل جمعية استهلاكية محافظ الجيزة أحمد راشد

الخبر التالى:

نقلة مختلفة للتحول الرقمي.. عضو "اتصالات الشيوخ" تشيد بجهود "حياة كريمة" لتعزز جهود الرقمنة بمصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
131

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

285831

إجمالي الإصابات

16647

إجمالي الوفيات

235317

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| أسعار الذهب في مصر تعود للتراجع خلال تعاملات اليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا