بمشاركة 200 طفل.. التفاصيل الكاملة لمشروع "أهل مصر" الذي أطلقته قصور الثقافة

​أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، المرحلة الثالثة من مشروع "أهل مصر" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وذلك من محافظة الإسماعيلية وبمشاركة 200 طفل وتشمل 9 محافظات يضمها إقليم القاهرة الكبرى الثقافي وجنوب سيناء.

ومن جانبها قالت لاميس الشرنوبي، مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إنه في المرحلة الثالثة من مشروع "أهل مصر" والذي كان يقام تحت مسمى مشروع "أسابيع الدمج الثقافي"، ستجمع الفعاليات التي سيتم تنظيمها بين أطفال المناطق الحدودية وأطفال القاهرة من جانب، مع أطفال المحافظة المستضيفة للفعاليات من جانب آخر، حتى يتحقق الهدف الرئيسي من المشروع وهو بث روح التسامح وقبول الآخر وتعزيز الانتماء لدى الأطفال مما ينعكس على تفكيرهم في المستقبل.

وأضافت لاميس: سوف يتم تدشين هذه المرحلة من محافظة الإسماعيلية، بمشاركة 200 طفل، بحضور عدد من مدربي إدارة ثقافة الطفل في كافة التخصصات، وسيتم زيارة المتاحف والآثار المصرية بما يتوافق وجغرافيا المكان، وكذلك إقامة مجموعة من الورش الفنية والثقافية والأدبية الهادفة لتوعية الطفل وتثقيفه وتتناول الجوانب المعرفية والاجتماعية التى تدور حول الهوية المصرية، ومن أهم هذه الورش هي؛ "تحليل سلوك الأطفال من خلال الرسم".

وأكملت الشرنوبي: "سيتم تقديم يوم ترفيهي للأطفال سواء في الموسيقى اوالشعر منتصف الأسبوع، مشيرة إلى أن ذلك يساعد على تذويب الجليد بينهم، ويشجعهم أيضًا على تبادل الثقافات بين الأطفال وتطوير عقليتهم لأنهم يشاركون أفكارهم مع أفكار غيرهم فكل محافظة لها عادات وتقاليد مختلفة عن المحافظة الأخرى، وبعد عدة أيام من الفعاليات يتم مراجعة نتائج ما نقدمه لهم ودراستها لتحقيق أعلى استفادة ممكنة، مع الحرص طوال الوقت على بث أغاني وطنية حديثة تجذب الأطفال".

وتقام الفعاليات في هذا الأسبوع الثقافي خلال الفترة من 2 إلى 8 أغسطس، ويحمل هذا الأسبوع طابعا جديدا وهو ارتداء الأطفال زيا موحد اللون يحمل شعار "مشروع أهل مصر"، ويعد ذلك الأسبوع التجربة الأولى لاجتماع أطفال أهل مصر من المحافظات الحدودية واطفال القاهرة على أرض محافظة ساحلية، لتحقيق تبادل ثقافى بينهم بمختلف عاداتهم وتقاليدهم، حيث يشارك بالملتقى أطفال من محافظات "القاهرة، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشلاتين وحلايب وأبو رماد، الاسماعيلية.

تتضمن فعاليات الأسبوع تنفيذ العديد من الورش الفنية بقصر ثقافة الاسماعيلية منها ورش مسرح بشرى، بالإضافة لورش فنية وثقافية في مجالات الجلد، الإكسسوارات بالنحاس، كلينكان، اصنع كتابك، منسوجات تراثية، أركيت، تصوير بالأكريليك، مشغولات بالخرز، ورش فنون تشكيلية لتحليل سلوكيات الأطفال وتعديلها عن طريق الفن، ورش ثقافية عن فن كتابة القصة القصيرة، كما تتضمن عددًا من الزيارات الميدانية التثقيفية التي تتخللها ورش حكى توعوية لترسيخ الهوية والمواطنة وتعزيز ثقافة التفكير لدى الطفل ومساعدته على تقبل الآخر باختلاف أجناسه ومعتقداته، وجولة بحرية بقناة السويس وانفاقها، المتحف القومى بالاسماعلية وشاطئ الفيروز، تبة الشجرة والنصب التذكارى، نادى الدنفاه بقناة السويس.

جدير بالذكر أن مشروع "أهل مصر" تنظمه الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة لاميس الشرنوبي، تحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتورة حنان موسى.