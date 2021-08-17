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حدث في 8 ساعات| إعلان نتيجة الثانوية العامة.. والمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات ​

06:32 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
حدث في 8 ساعات| إعلان نتيجة الثانوية العامة.. والمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات ​

الدكتور طارق شوقي

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث تم الإعلان اليوم رسميا عن نتيجة الثانوية العامة، وإعلان المرحلة الأولى من تنسق الجامعات، كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بقصر الاتحادية اللاعبين واللاعبات وأطقم التدريب، الذين حققوا ميداليات في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠".

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2021 السيسي أولمبياد طوكيو طارق شوقي

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