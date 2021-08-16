البيئة تنجح في إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض.. وتعيدها إلى بيئتها الطبيعية

(مصراوي):

استمرارًا لجهود وزارة البيئة في منع الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، نجحت الوزارة من خلال إدارة محمية آشتوم الجميل في إعادة إطلاق 5 سلاحف بحرية خضراء إلى بيئتها الطبيعية بأحد شواطىء البحر المتوسط.

ووردت عدة بلاغات إلى بوابة الشكاوى الحكومية تفيد بوجود سلاحف بحرية في سوق السمك برأس البر بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته للحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية.

وفور ورود البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتنظيم حملة من خلال الإدارة المركزية للتنوع البيولوجيي في قطاع حماية الطبيعة لإنقاذ السلاحف وحماية التنوع البيولوجي، وأسفرت الحملة عن ضبط 5 سلاحف، وتم إجراء كافة القياسات المطلوبة حيث تبين أنها سلاحف بحرية مهددة بالانقراض مجرم صيدها والاتجار فيها، وتم الكشف عليها ظاهريًا وعمل القياسات والترقيم وإعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية بمحمية آشتوم الجميل كما تم التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة في بيئتها الطبيعية قبل عملية الإطلاق.

وأشادت فؤاد بقيام المواطنين، بالإبلاغ عن محاولة الاتجار في السلاحف وهو ما يعكس الوعي بأهمية تلك الثروات الطبيعية ونجاح برامج الوزارة في نشر الوعي بأهمية دور المواطن في حماية البيئة، وخلق قنوات تواصل مستمرة وفعالة من أجل حماية البيئة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين بالاشتراك في حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الاتجار غير المشروع في تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساء، ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرًا أو على رقم "واتس آب" 01222693333 على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع.