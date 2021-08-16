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ارتفاع آخر بالرطوبة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة حتى السبت

09:30 ص الإثنين 16 أغسطس 2021
ارتفاع آخر بالرطوبة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة حتى السبت

طقس شديد الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الاثنين 16 أغسطس 2021 إلى السبت 21 أغسطس 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأضافت الهيئة، يوجد مزيد من الارتفاع في نسبة الرطوبة مقارنة بالفترة الماضية مما يزيد من الاحساس بارتفاع درجة الحرارة عن الدرجة المتوقعة في الظل يقيم تتراوح من (5:3) درجات.

ونصحت الهيئة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس والذي يزيد من الشعور بإرتفاع درجات الحرارة، كما يوجد شبورة مائية خفيفه في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة، تنشط الريــاح على بعض المناطق من القاهرة الكبـرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وجاءت درجات الحرارة ونسب الرطوبة على النحو التالي:

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طقس شديد الحرارة الظواهر الجوية درجات الحرارة السواحل الشمالية

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