الجزار: قانون الإسكان مظلة حصول المواطن على سكن ملائم

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي وضع مظلة كبيرة، أمّنت حصول المواطن المستحق على السكن الملائم، لافتًا إلى أن قضية الإسكان هي قضية عرض وطلب، وكان الحديث في مجمل السنوات السابقة في جانب واحد وهو جانب العرض، مؤكدًا أنه منذ بداية العمل على قضية الإسكان تم العمل على طرفَي المعادلة (العرض والطلب).

وأوضح الجزار، خلال افتتاح الرئيس السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، أنه تم العمل على 3 عناصر؛ الأول تمثل في اختيار المواقع، حيث إن ذلك العنصر هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى نجاح أو عدم نجاح مشروعات الإسكان في كثير من الأحوال، إذ تم اختيار مواقع بالقرب من مواقع العمل والمراكز الحضرية الرئيسية.

وأضاف وزير الإسكان أن النقل الجماعي الذي توفره الحكومة هو أساس الحركة وليس السيارة الشخصية، مشيرًا إلى أن هذا يعكس اهتمام الدولة بتطوير شبكات الطرق على المستوى القومي أو المحلي.

وقال الجزار إن الوزارة تصمم المواقع السكنية الآن وتجعلها تتمتع بمتطلبات العمران المستدام من خدمات تعليمية وصحية واجتماعية وثقافية ورياضية، موضحًا أن الحكومة تعمل أيضًا على توفير مواقع سكنية تتمتع ببيئة صحية آمنة؛ لما له من أهمية في تحسين جودة حياة المواطن، مؤكدًا أن كل التصميمات تلائم الجميع دون تمييز طبقي، حيث إن كل الوحدات التي تم إنشاؤها منذ عام 2014 توفر مساحات جيدة لا تقل عن 3 غرف، فضلًا عن أنها وحدات كاملة التشطيب.