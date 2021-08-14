الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن طريق الصالحية

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، السبت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1603 لسنة 2021.

ونص القرار في مادته الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وازدواج طريق الصالحية ـ الفردان بطول 26 كيلو متر، في نطاق محافظتي الإسماعيلية والشرقية.

ونصت المادة الثانية، يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخريطة المساحية والكشوف المرفقة.