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من بينها مصر.. السيسي يكشف أخطر قضية تواجه العالم

10:21 ص السبت 14 أغسطس 2021
من بينها مصر.. السيسي يكشف أخطر قضية تواجه العالم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة الاهتمام بقضية الوعي كونها القضية الرئيسية ليس فقط في مصر ولكن في العالم كله.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، اليوم السبت: قضية الوعي هي أخطر قضية تواجه المجتمعات ليس في مصر فقط ولكن في كل الدنيا، الناس بتقول اللي كنا فيه ضعف مسؤولين ولا غياب إرادة ولا إيه، الموضوع على بعضه أمور مركبة تنتج حالة يصعب على المجتمع تجاوزها، والرأي العام عايش يعيش.

وتابع الرئيس: هسأل علماء النفس أو الاجتماع، يقولوا المزاج العام لسلوكيات ومبادئ ومستقبل وطموح الأطفال في المناطق دي (العشوائيات)، تقولي طيب ما احنا حلينا المسألة، ده فضل كبير أوي أوي من ربنا على مصر من أول 2011 وحتى اليوم، المفروض ميبقاش الوضع كده، كان مخطط نتقاتل مع بعضنا البعض والدولة تروح.

عبدالفتاح السيسي السيسي المشروعات السكنية الوعي مصطفي مدبولي الحكومة

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