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بسمة وهبة بعد حريق مركبها في مارينا: "شكرًا يا جماعة"

06:59 م الجمعة 13 أغسطس 2021
بسمة وهبة بعد حريق مركبها في مارينا: "شكرًا يا جماعة"

بسمة وهبة

(مصراوي):

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها بمجرد توجيه استغاثة عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، بعد حدوث حريق في مركبها بالساحل الشمالي "مارينا 5"، تواصلت معها إحدى صديقاتها، وأنقذتها وهي الآن بسلام مع ابنتها في منزلها.

وأضافت وهبة في فيديو جديد لها عبر "انستجرام": "مش عارفة أيه علاقة الصيف بالحوادث، السنة اللي فاتت حصل حادثة الجيت، والسنة دي المركب ولع، الحمد لله إحنا بخير، الحمد لله ببركة يوم الجمعة، شكرًا يا جماعة لكل حد سأل، إحنا بخير، شكرًا يا جماعة".

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