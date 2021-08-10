نقيب الزراعيين: مصر تشهد تطورًا كبيرًا في قطاع البحث العلمي والتعليم الزراعي
القاهرة-مصراوي:
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن قطاع الزراعة في مصر قطاع واعد، وهو أمن قومي وغذائي لا بد أن يكون محل اهتمام كل المؤسسات؛ على رأسها مؤسسة الأهرام العريقة التي تتبني مثل هذه المؤتمرات، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يتولى دعمًا سياسيًّا وماليًّا ضخمًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًّا، والذي أطلق حزمة كبيرة من المشروعات الزراعية القومية خلال الفترة الأخيرة، تتعلق بالإنتاج الحيواني والسمكي والداجني.
وأضاف نقيب الزراعيين، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الأهرام الزراعي للتنمية والتكنولوجيا الزراعية، اليوم الثلاثاء، برعاية مجلس الوزراء، تحت عنوان " الاستمثار الزراعي.. خطوات استباقية ومستقبل واعد"، أن المواطن بدأ يجني ثمار هذه المشروعات في العديد من المحافظات والمناطق بمختلف الخريطة الجغرافية، مضيفًا أن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في مجال البحث العلمي والتعليم الزراعي خلال الفترة الأخيرة، وحققت طفرة كبيرة في ملف استنباط أصناف التقاوي تتلاءم مع التطورات التي طرأت على القطاع الزراعي في مصر.
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