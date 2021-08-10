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نقيب الزراعيين: مصر تشهد تطورًا كبيرًا في قطاع البحث العلمي والتعليم الزراعي

08:41 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
نقيب الزراعيين: مصر تشهد تطورًا كبيرًا في قطاع البحث العلمي والتعليم الزراعي

الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين

القاهرة-مصراوي:

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن قطاع الزراعة في مصر قطاع واعد، وهو أمن قومي وغذائي لا بد أن يكون محل اهتمام كل المؤسسات؛ على رأسها مؤسسة الأهرام العريقة التي تتبني مثل هذه المؤتمرات، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يتولى دعمًا سياسيًّا وماليًّا ضخمًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًّا، والذي أطلق حزمة كبيرة من المشروعات الزراعية القومية خلال الفترة الأخيرة، تتعلق بالإنتاج الحيواني والسمكي والداجني.

وأضاف نقيب الزراعيين، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الأهرام الزراعي للتنمية والتكنولوجيا الزراعية، اليوم الثلاثاء، برعاية مجلس الوزراء، تحت عنوان " الاستمثار الزراعي.. خطوات استباقية ومستقبل واعد"، أن المواطن بدأ يجني ثمار هذه المشروعات في العديد من المحافظات والمناطق بمختلف الخريطة الجغرافية، مضيفًا أن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في مجال البحث العلمي والتعليم الزراعي خلال الفترة الأخيرة، وحققت طفرة كبيرة في ملف استنباط أصناف التقاوي تتلاءم مع التطورات التي طرأت على القطاع الزراعي في مصر.

سيد خليفة نقيب الزراعيين البحث العلمي التعليم الزراعي

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