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شوقي: أسلوب بناء الأسئلة أساس تطوير الثانوية العامة

07:31 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
شوقي: أسلوب بناء الأسئلة أساس تطوير الثانوية العامة

الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

كتب - أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، إن أساس تطوير المرحلة الثانوية هو أسلوب بناء الأسئلة وما تقيسه هذه الأسئلة وكيفية تحضير الطالب لها بما يحقق أهداف التعلم.

وأضاف شوقي- عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الثلاثاء- أن إضاعة الوقت في جدل هائل حول الوسيلة يثبت أننا بحاجة إلى تفكير أعمق وأدق في أهداف التطوير نفسها.

وأوضح أنه لا يوجد شيء اسمه "ثانوية البوكليت" ولا "ثانوية التابلت" ولا "ثانوية البابل شيت" وهذه المسميات ما هي إلا تسطيح شديد للأمور، داعيًا الإعلاميين إلى عدم تناولها؛ لأن الموضوع أكثر عمقًا من ذلك والتفكير في فلسفة التقييم وهدف التطوير بدلًا من إهداره بهذه المسميات.

وأشار إلى أن البوكليت والتابلت والبابل شيت هي مجرد أدوات لأداء الامتحان وليست هي القضية المحورية ولا علاقة لها بالتطوير على الإطلاق والتركيز عليها مضلل وخاطئ.

طارق شوقي وزير التربية والتعليم الثانوية العامة

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