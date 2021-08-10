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حقوق "إنسان النواب" تلتقي وفد منظمة التحرير الفلسطينية

12:04 ص الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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كتب- نشأت علي:

التقى النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وبعض أعضاء اللجنة، بوفد منظمة التحرير الفلسطينية الخاص بدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بدولة فلسطين، برئاسة أحمد سعيد التميمي عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

وعقد اللقاء بمقر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بحضور النائبين أيمن أبو العلا - وكيل اللجنة والنائب محمد سلطان علي محمد عضو اللجنة وحضر اللقاء من منظمة التحرير الفلسطينية حسام عوض وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني وآلاء سمير مليطات مستشارة قانونية و رزق الزعانين مستشار أول بمندوبية فلسطين وطارق فانوس مسؤول ملف التواصل مع وزارة الخارجية المصرية بسفارة فلسطين.

طارق رضوان مجلس النواب منظمة التحرير الفلسطينية فلسطين

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