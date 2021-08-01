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بسبب الثانوية العامة.. "تعليم النواب" تستدعي وزير التربية والتعليم

04:34 م الأحد 01 أغسطس 2021
بسبب الثانوية العامة.. "تعليم النواب" تستدعي وزير التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنها ستتقدم بطلب للجنة لاستدعاء الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعد الإجازة البرلمانية؛ لتقييم منظومة امتحانات الثانوية العامة.

وقالت سلامة، في تصريح خاص أدلت به اليوم الأحد، إن امتحانات الثانوية العامة شهدت العديد من الأخطاء التي تستوجب تقديم الوزارة ردودًا بشأنها؛ منها الأخطاء التي حدثت في امتحان اللغتين العربية والألمانية، إلى جانب العديد من الملاحظات التي أبداها الطلاب على الامتحانات .

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن كل ما صرحت به الوزارة بشأن تطابق الامتحانات مع النماذج الاسترشادية للامتحانات التجريبية؛ خصوصًا أن الاختبارات الاسترشادية كانت أسئلتها مباشرة، وهذا ما لم يحدث في امتحانات نهاية العام، لافتةً إلى أن منصة حصص مصر التي أطلقتها الوزارة لم تحقق أية فائدة منها بعد أن خالفتها الوزارة في الامتحانات .

وأوضحت سلامة أن استدعاء الوزير الهدف منه معرفة الأخطاء والعمل على معالجتها؛ حتى نتمكن من التغلب عليها وعدم تكرارها في السنوات القادمة، مشيدةً بالتزام الوزارة بتعليمات اللجنة بعدم إجراء الامتحانات من خلال التابلت حال عدم توافر منظومة الاتصالات بشكل قوي وفعال .

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