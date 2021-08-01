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"العلاقة بين المسجد والسوق" من دروس الهجرة النبوية.. نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة

01:53 م الأحد 01 أغسطس 2021
"العلاقة بين المسجد والسوق" من دروس الهجرة النبوية.. نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "من دروس الهجرة النبوية "المسجد والسوق والعلاقة بينهما".

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأشارت الأوقاف إلى سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة، سائلة الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وجاء نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة كما يلي:​

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