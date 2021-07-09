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وفاة جيهان السادات عن عمر يناهز 88 عامًا

10:13 ص الجمعة 09 يوليه 2021
وفاة جيهان السادات عن عمر يناهز 88 عامًا

جيهان السادات

توفيت اليوم الجمعة، جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا إثر صراع شديد مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وقد أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

جيهان السادات رئاسة الجمهورية

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