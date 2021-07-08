اليوم.. مصر للطيران تسير 75 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، رحلاتها إلى 75 وجهة دولية تنقل على متنها حوالي 6 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا، بمعدل ٥٦ رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، ندجامينا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، أبوظبي، فيينا، بغداد، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج)، و١٥ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم)، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 6 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس ، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.