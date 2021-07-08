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ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية لمدة 6 أيام

12:28 ص الخميس 08 يوليه 2021
ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية لمدة 6 أيام

درجات الحرارة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الخميس 8 يوليو إلى الثلاثاء 13 يوليو 2021.

ويتوقع خبراء الهيئة، أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأشار الخبراء، إلى ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 2 ـ 4 درجات، علما بأن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع الحرارة.

وأضاف خبراء الطقس، أن هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، حيث تصل الرطوبة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لـ 82%، وتصل على السواحل الشمالية لـ90%.

وجاءت درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة على النحو التالي:

الخميس 8 يوليو:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 ـ 38، السواحل الشمالية 30 ـ 33، جنوب سيناء 39 ـ 42، شمال الصعيد 38 ـ 39، جنوب الصعيد 43 ـ 44 درجة مئوية.

الجمعة 9 يوليو

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 ـ 38، السواحل الشمالية 30 ـ 33، جنوب سيناء 39 ـ 42، شمال الصعيد 38 ـ 39، جنوب الصعيد 42 ـ 43 درجة مئوية.

السبت 10 يوليو

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 ـ 38، السواحل الشمالية 30 ـ 33، جنوب سيناء 38 ـ 41، شمال الصعيد 37 ـ 38، جنوب الصعيد 41 ـ 42 درجة مئوية.

الأحد 11 يوليو

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 ـ 38، السواحل الشمالية 31 ـ 34، جنوب سيناء 38 ـ 41، شمال الصعيد 37 ـ 38، جنوب الصعيد 41 ـ 42 درجة مئوية.

الإثنين 12 يوليو

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 ـ 38، السواحل الشمالية 30 ـ 33، جنوب سيناء 38 ـ 41، شمال الصعيد 37 ـ 38، جنوب الصعيد 41 ـ 42 درجة مئوية.

الثلاثاء 13 يوليو

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 ـ 38، السواحل الشمالية 30 ـ 33، جنوب سيناء 39 ـ 42، شمال الصعيد 37 ـ 38، جنوب الصعيد 42 ـ 43 درجة مئوية.

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درجات الحرارة الطقس الأرصاد الرطوبة موجة الحر

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