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رئيس الوزراء يصل إلى محافظة أسوان لتفقد عدة مشروعات

01:27 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
رئيس الوزراء يصل إلى محافظة أسوان لتفقد عدة مشروعات

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء وصل إلى محافظة أسوان لتفقد عدة مشروعات، تشمل زيارة قرية بمبادرة الرئيس حياة كريمة، ومشروعات مدينة أسوان الجديدة، وبعض المشروعات الخدمية.

واستهل رئيس الوزراء جولته صباح اليوم في الأقصر، بطريق الكباش، ومعبد الكرنك بتجديد التأكيد على استمرار جهود كافة الأجهزة المعنية فى إعادة ترميم وإحياء المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية، حفاظاً على ما تمتلكه مصر من كنوز وآثار، تحكى تاريخها العريق عبر مختلف العصور والحضارات، مشيراً إلى أن مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر يُعد من أهم المشروعات الأثرية التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً، حيث يستهدف تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم من خلال ربط معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد موت واطلال طبية القديمة الجاري الكشف عنها في منطقة نجع أبو عصبة مع طريق المواكب الكبرى.

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