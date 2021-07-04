ظاهرة "الأوج".. الأرض في أبعد مسافة عن الشمس منذ الانقلاب الصيفي

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الكرة الأرضية تصل الاثنين، إلى أبعد مسافة "الأوج" في مدارها حول الشمس هذا العام عند الساعة 01:27 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية (10:27 مساءً بتوقيت جرينتش) بعد حوالي أسبوعين من حدوث الانقلاب الصيفي.

وأوضحت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الأرض تصل أبعد مسافة من الشمس في منتصف الصيف بالنصف الشمالي وهذه من المفارقات التي تخبرنا بأن المسافة من الشمس ليست السبب في حدوث الفصول الأربعة.

وأضافت الجمعية، أن الكرة الأرضية تتحرك في مدار باختلاف مركزي يبلغ 0.017 شبة دائري الشكل تقريبًا حول الشمس، لذلك فإن المسافة بين الأرض والشمس لا تتغير كثيراً، فالأرض الآن على مسافة حوالي 5 ملايين كيلومتر أبعد من الشمس بنسبة 3.4% عما ستكون عليه بعد ستة اشهر من الآن، هذا بالمقارنة بمتوسط المسافة من الشمس البالغ حوالي 150 مليون كيلومتر.

وأضافت أن الأرض ستكون هذه السنه في الأوج من الشمس على مسافة 152,100,527 كيلومتر مقارنه بالعام الماضي عندما كانت في "الأوج" في الرابع من يوليو على مسافة أقرب قليلا 152,095,295 كيلومتر، وفي هذا الوقت يكون الحجم الظاهري لقرص الشمس أصغر قليلا عن المعتاد ولكن هذا غير مرصود بالعين المجردة ولا يجب محاولة التحديق أو اختلاس النظر نحو لشمس.

وأشارت إلى أن سبب حدوث الفصول الأربعة يرجع لميلان محور دوران الأرض البالغ 23,4 درجة، فنحن الآن نعيش فصل الصيف بسبب أن كوكبنا في موقع من مداره حيث النصف الشمالي يميل معظمة باتجاه الشمس، في حين أن النصف الجنوبي يميل بعيداً عن الشمس لذلك هناك الآن فصل الشتاء.

جدير بالذكر، أن المسافة المتغيرة بين الأرض والشمس ليست السبب في حدوث الفصول إلا أنها تؤثر في طول مدتها، فعندما تكون الأرض بعيدة عن الشمس - كما هو الآن - فإنها تتحرك بشكل بطئ حول الشمس وهذا ما يجعل الصيف أطول الفصول الأربعة في النصف الشمالي للأرض والشتاء أطول الفصول في النصف الجنوبي.