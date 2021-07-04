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وزير القوى العاملة يناقش ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية وتطبيق إجراءات كورونا

08:14 م الأحد 04 يوليه 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماعه الأسبوعي مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير أسبوعيا لمتابعة ملفات عمل الوزارة، خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات.

وبحسب بيان اليوم، وجه الوزير، بالمتابعة اللحظية من قبل الإدارات المركزية لنظيرتها من الإدارات بمديريات القوى العاملة بالمحافظات والعمل على سرعة إنهاء الأعمال الخاصة بالتحول الرقمي لكافة أعمال تلك الإدارات.

وأكد الوزير، ضرورة تطبيق منظومة عمل متجددة ومبتكرة فيما يخص أعمال الإدارات المركزية، ينصب تركيزها على الأفكار المستحدثة التى تضيف للعمل وتعطي سرعة في تنفيذه، وتسهل على المواطنين الحصول على الخدمات.

كما وجه الوزير، بضرورة الوقوف على احتياجات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، من حيث البنية التكنولوجية وأجهزة الحاسب الآلي، التي تساعد على التحول الرقمي لتلك المديريات، وتتيح الرقمنة لكافة أعمال الوزارة.

وتابع الوزير ، موقف مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، ونسب الانتهاء من أعماله، فضلا عن أعمال برمجة خدمات تراخيص عمل الأجانب، بما يتيح للأجانب العمل في ظل القانون ويحمي الشركة من الوقوع في المخالفات، ويثري العملية الإنتاجية بالاستفادة من الكفاءات وذوي الخبرة.

وقدم الوزير الشكر للإدارة المركزية للموارد البشرية على المجهود المبذول في إعداد قاعدة بيانات كافة العاملين بالديوان والمديريات، والانتهاء منها، موجهاً الإدارة العامة للتدريب الإداري بالوزارة، بالعمل على تحديد مستويات الموظفين المهارية، وتزويدهم بالدورات التدريبية اللازمة لهم وتصميم برامج جديدة، لإعداد وتجهيز القيادات الجديدة للعمل بالمناصب القيادية للوزارة والمديريات .

كما تم استعراض موقف المديريات من العمل على المنظومة الإلكترونية الجديدة، مع استكمال أعمال تلك المديريات خلال الثلاث أشهر القادمة للوصول للتشغيل الكامل لكل الخدمات المقدمة بها.​

محمد سعفان وزارة القوى العاملة فيروس كورونا التحول الرقمي

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