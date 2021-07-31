الكهرباء: انتهاء المهلة الثامنة لتحويل الممارسات لعدادات كودية

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن اليوم، السبت، الموافق 31 يوليو، كان آخر فرصة لأصحاب العقارات المخالفة والعشوائية، الذين لم يتقدموا قبل ذلك بطلبات لتحويل حساب استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة، إلى تركيب عدادات كودية عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه لم يتم مد المهلة الخاصة بالتقديم على تركيب العدادات الكودية مرة أخرى، موضحًا أن المهلة الأخيرة التي مدتها الكهرباء من نهاية يونيو الماضي إلى نهاية يوليو الجاري هي المهلة الثامنة التي منحتها الوزارة، نظرًا للإقبال الشديد من قبل المواطنين على التقديم.

وأوضح أن المهلة الأخيرة جاءت تماشيًا مع إعلان مد مهلة استكمال أوراق طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تنتهي هي الأخرى اليوم السبت آخر أيام شهر يوليو الجاري، لافتًا إلى أنه تم البدء في استقبال الطلبات الخاصة بتحويل نظام الممارسة لعدادات كودية في الأول من يوليو 2020 وتنتهي اليوم 31 يوليو 2022.

وأشار إلى أن تلك الفترة تعتبر كافية بشكل كبير لجميع المواطنين أصحاب العقارات المخالفة والعشوائية بالتقديم على عدادات كودية، خاصة أن عملية التقديم بسيطة وسهلة ولا تحتاج للخروج من المنزل لأنها إلكترونية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.