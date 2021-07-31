البابا تواضروس يبحث مع الأنبا فام الأمور الرعوية

كتب- مينا غالي:

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الجمعة، الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا.

وعرض الأنبا فام على قداسة البابا خلال اللقاء بعض الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

يذكر أن الأنبا فام سيّم أسقفًا لإيبارشية شرق المنيا بيد قداسة البابا في السابع من مارس الماضي.