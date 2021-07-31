Masrawy logo white

البابا تواضروس يبحث مع الأنبا فام الأمور الرعوية

12:03 ص السبت 31 يوليه 2021
البابا تواضروس يبحث مع الأنبا فام الأمور الرعوية

البابا تواضروس مع الأنبا فام

كتب- مينا غالي:

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الجمعة، الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا.

وعرض الأنبا فام على قداسة البابا خلال اللقاء بعض الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

يذكر أن الأنبا فام سيّم أسقفًا لإيبارشية شرق المنيا بيد قداسة البابا في السابع من مارس الماضي.

دير القديس الأنبا بيشوي البابا تواضروس الثاني الأنبا فام وادي النطرون

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
42

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا