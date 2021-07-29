شديد الحرارة والرطوبة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة

كتب- مينا غالي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل، بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، لافتة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ووفقًا لـ"الأرصاد الجوية"، فإنه تنتشر شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وتصل درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة إلى 42 درجة مئوية في بعض المناطق، بينما تصل المحسوسة منها إلى 43 درجة مئوية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل، فهي كالتالي: