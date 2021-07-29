آلاف الشقق الجديدة.. وزير الإسكان يتابع تنفيذ المشروعات المختلفة بـ 3 مدن



كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بعدد من مدن الجيل الرابع، وهي (مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، مدينة حدائق أكتوبر، مدينة أكتوبر الجديدة)، بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تلك المدن.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة تنفيذ أعمال النظافة والزراعات وتنسيق الموقع، وتخطيط أماكن انتظار السيارات، بأعلى جودة، من أجل إظهار تلك المدن بالمظهر الحضاري الذي يليق بها، متابعا: نحن لا ننشئ وحدات للسكن فقط، بل نبني مجتمعات حضارية عصرية تليق بالمواطن المصري.

وأكد وزير الإسكان، على أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بجودة الأعمال المنفذة من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري والارتقاء بمستوى العمران.

وخلال الاجتماع استعرض رؤساء أجهزة المدن الـ 3، المشروعات المختلفة بمدنهم، حيث قال المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، إنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال 60 عمارة (1440 وحدة) بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام، والربط على شبكات المرافق، وجارٍ تنفيذ 50 عمارة أخرى (1200 وحدة) بالمشروع، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على شبكات المرافق، كما تم تنفيذ 66 عمارة (1584 وحدة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على شبكات المرافق، بجانب إنهاء وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية (سوق تجارية "8 محال" – وحدة صحية – حضانة – نقطة شرطة – وحدة إطفاء)، ومشروعات المرافق.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تم وجار الانتهاء من تنفيذ 41496 وحدة سكنية (1729 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، و165 عمارة سكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بجانب إنهاء وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية (مدارس للتعليم الأساسي والثانوي – حضانات – أسواق تجارية – وحدات صحية – ملاعب ثلاثية وكافتيريات – مركز شباب)، لتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدينة.

وأشار المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ 117600 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وتم الانتهاء من تنفيذ 10440 وحدة (435 عمارة) بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، وكذا الانتهاء من تنفيذ 6960 وحدة (290 عمارة) بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، والانتهاء من تنفيذ 2496 وحدة سكنية (104 عمارات) بالإسكان البديل، كما تم ويجرى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية.