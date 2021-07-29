شديد الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف طقس أول شهر أغسطس
كتب- يوسف عفيفي:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بداية شهر أغسطس المقبل وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 1 أغسطس وحتى الثلاثاء 3 أغسطس 2021.
الأحد 1 أغسطس:
ـ طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.
ـ معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقي الأنحاء.
ـ التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.
ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.
الإثنين 2 أغسطس:
ـ طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.
ـ معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقي الأنحاء.
ـ التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.
ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.
الثلاثاء 3 أغسطس:
ـ طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.
ـ معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقي الأنحاء.
ـ التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.
ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.
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