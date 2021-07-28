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السيسي: موقف مصر ثابت بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

01:37 م الأربعاء 28 يوليه 2021
السيسي: موقف مصر ثابت بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن موقف مصر ثابت بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة علي نحو يلبي مصالح جميع الأطراف من مساعي تحقيق التنمية والحفاظ علي الأمن المائي المصري.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بحسب بيان، الدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، والوفد الوزاري المرافق له، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي سد النهضة أزمة سد النهضة السودان مصطفى مدبولي جنوب السودان

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