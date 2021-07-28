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محافظة الجيزة تنظم قوافل طبية وتنموية بمركز الصف بالتعاون مع جامعة حلوان

12:17 ص الأربعاء 28 يوليه 2021
محافظة الجيزة تنظم قوافل طبية وتنموية بمركز الصف بالتعاون مع جامعة حلوان

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- مصراوي:

تنظم محافظة الجيزة، بالتعاون مع جامعة حلوان قوافل طبية وتنموية بمركز ومدينة الصف في إطار البرنامج التدريبي لمبادرة "حياة كريمة".

ونوهت محافظة الجيزة، بأن القوافل ستنظم فعالياتها الأربعاء حيث سيتم إقامة قافلة طبية وندوة طبية بالإضافة إلى ندوة عن المشاركة المجتمعية للشباب ومساندة مشروعات الدولة والتوعية بالمشروعات القومية للدولة على أن تعقد تلك القوافل بقرية الفهميين بمركز الصف.

كما سيتم تنظيم ندوات توعوية عن دور المرأة الريفية في المشاركة وتنمية المجتمع بمشروع حياة كريمة وندوة أخرى تحت عنوان "محو الأمية مطلب قومي" على أن تعقد تلك القوافل بقرية الجمال بمقر مدرسة الجمال الإبتدائية.

يأتي ذلك استكمالا للتعاون المثمر بين محافظة الجيزة وجامعة حلوان بتنظيم مساهمات ومبادرات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة حلوان قوافل طبية مركز الصف مبادرة حياة كريمة

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