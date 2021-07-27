نفسي أدخل هندسة.. الأول بالدبلوم "صناعي 5 سنوات": الوزارة كلمتني وانا فى المصيف

كتب- أسامة علي:

قال مصطفى مجدي، الحاصل على المركز الأول في الدبلومات الفنية بنظام "دبلوم صناعي ٥ سنوات"، بالمدرسة الفنية التجريبية لتكنولوجيا المعلومات قسم برمجيات، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتهنئته، أثناء قضاء إجازة الصيف، مضيفًا: " تفاجأت بمكالمة نائب الوزير و أنا في المصيف مع صحابي".

وقال الطالب، إنه بالرغم من إقامته بمدينة بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، غير أنه فضل الالتحاق بمدرسة التكنولوجيا بالإسماعيلية، مضيفا: "كنت مقيم في المدرسة و هي بنظام الدراسة الداخلية، و بروح البيت كل خميس".

وأضاف مصطفى، أنه يرغب في استكمال دراسته والالتحاق بكلية الهندسة، مؤكدًا أن المدارس الفنية ينتظرها مستقبل واعد خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، أن أوائل طلبة الدبلومات الفنية قد بلغ 22 طالب وطالبة منهم عدد 16 طالبة وعدد 6 طلاب من 14 محافظة من مختلف محافظات الجمهورية.

ووجه وزير التربية والتعليم التهاني لأوائل الدبلومات الفنية، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في حياتهم المستقبلية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ (776020) منهم (18110) نظام السنوات الخمس، (757541) نظام السنوات الثلاث، (369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.