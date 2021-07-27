وزير الكهرباء أمام النواب: تنفيذ "حياة كريمة" في 4 سنوات تحد كبير

كتب - نشأت علي:

أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستحدث نقلة نوعية في حياة المواطن المصري بصفة عامة وفي الريف بصفة خاصة، مشيرا إلى أن تنفيذها في 4 سنوات تحد كبير جدا، لكن عندما يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشيء فإنه ينفذ.

وأضاف شاكر - في كلمته خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسام عوض الله، أن حجم الاستثمارات التي نفذتها الوزارة في مجال شبكات توزيع الكهرباء خلال 4 سنوات تصل إلى 36 مليار جنيه، لافتا إلى أن مشاكل شبكات التوزيع كبيرة جدا، لكن الجميع يبذل قصارى جهده للتغلب على هذه المشكلات، مشيرا إلى أن هناك استثمارات ضخمة أنفقت في هذا الصدد.

وأشار وزير الكهرباء، إلى الجهد المبذول من أجل تطوير خدمات توصيل الكهرباء بالقرى والنجوع، قائلاً: نسعى لتحصل أبعد قرية على نفس كفاءة الخدمة المتوفرة لساكني القاهرة في أفضل مكان لها، متابعا: "لا تتخيلون حجم المصروفات والمجهود المبذول من أجل تحسين الخدمات في قطاع الكهرباء".