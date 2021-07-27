مكافأة تبدأ من 1350 جنيهًا.. ننشر مزايا ومنح الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بالأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، منح مميزات مادية ومعنوية للملتحقات بمعهد التمريض التابع لمستشفى الدعاة، من الحاصلات على الشهادة الإعدادية بمحافظات القاهرة الكبرى.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن مميزات الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض تتمثل فيما يلي:

أولًا: طالبة الصف الأول الثانوي تتقاضى مكافأة وبدل وجبة بمبلغ 1350 جنيهًا سنويًّا.

ثانيًا: طالبة الصف الثاني الثانوي تتقاضى مكافأة وبدل وجبة بمبلغ 1470 جنيهًا سنويًّا.

ثالثًا: طالبة الصف الثالث الثانوي تتقاضى مكافأة وبدل وجبة بمبلغ 1590 جنيهًا سنويًّا.

رابعًا: طالبة الصف الرابع الثانوي (الفرقة الأولى معهد) تتقاضى مكافأة وبدل وجبة بمبلغ 1830 جنيها سنويًّا.

خامسًا: طالبة الصف الخامس الثانوي (الفرقة الثانية معهد) تتقاضى مكافأة وبدل وجبة بمبلغ 2070 جنيهًا سنويًّا .

ولفتت إلى أنه يتم صرف مكافأة تقدر بـ(250) جنيهًا شهريًّا لمن ترغب في العمل بمستشفى الدعاة بعد انتهاء اليوم الدراسي، لطالبات الصف الرابع (الفرقة الأولى معهد) وطالبات الصف الخامس (الفرقة الثانية معهد)، يضاف إلى ذلك تعيين خريجات المعهد بمستشفى الدعاة فور تخرجهن.

وأعلنت مستشفى الدعاة التابع لوزارة الأوقاف، قبول دفعة جديدة من الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية بمحافظات القاهرة الكبرى، بمعهد التمريض.

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