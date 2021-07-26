الجيزة: إزالة 16 حالة بناء مخالف وتعديات على أراض زراعية وأملاك دولة

كتب- مصراوي:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإجراء المتابعات الميدانية اليومية للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة، في بيان اليوم الاثنين، عدم التهاون حيال أي مخالفة تقام وإزالتها على الفور، مشيرًا إلى أنه تم ضبط وإزالة 16 حالة بناء مخالف عقب إجازة عيد الأضحى المبارك من خلال المتابعات الميدانية التي أجرتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمراكز حيث قام مركز أطفيح بإزالة 5 حالات بناء مخالف بالوحدات المحلية بالبرمبل والصالحية ومنشأة سليمان تتراوح مساحاتهم ما بين 70 إلى 100 و 150 م2 وتم ضبط المخالفين واتخاذ.

وأزال مركز منشأة القناطر مخالفة بناء حوائط تتعدى على الطريق العام بقرية الجلاتمة وضبط حالة تعد بالقيام بصب سقف الطابق الأرضي لعقار مخالف يتم إنشاؤه على مساحة 135م2 بالوحدة المحلية بأبو غالب.

كما أزال مركز أبو النمرس غرف من الطوب الأبيض وأسوار مقامة بالمخالفة تحت أبراج الضغط العالي بمنطقة حوض العشرية بقرية ترسا بالإضافة إلى فك شدة خشبية وتكسير سقف على مساحة 80 م2 تم إقامتها بدون ترخيص بمنطقة نزلة الأشطر.

وأزال مركز الواحات البحرية تعدي على أراضي أملاك الدولة بمدينة الباويطى على مساحة 160م2 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم إزالة حالة تعد في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 150 م2 بقرية كفر زهران بمركز البدرشين وإزالة حالتين بناء مخالف لأسوار وبوابات حديدية وغرفتين بالطوب الأبيض فى الوحدة المحلية بالزيدية بمركز أوسيم، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد على أراضي زراعية بالبناء المخالف بالوحدة المحلية ببرنشت بمركز العياط ، كما تم إزالة حالتين بناء مخالف بدون ترخيص

بقرية غمازة الصغرى بمركز الصف.

وفي حي جنوب الجيزة، تم ضبط أعمال بناء أسوار بالمخالفة بعقار بمنطقة المنيب وتم إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.