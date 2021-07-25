السياحة: إغلاق منشأة عائمة شب فيها حريق بالجيزة

مصراوي:

قالت وزارة السياحة إن لجنة من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة - توجهت إلى إحدى المنشآت السياحية العائمة في محافظة الجيزة، بعد أن شب حريق فيها مساء أمس السبت، لمعاينتها والوقوف على مدى صلاحيتها للتشغيل إثر الحريق.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، قال إن المعاينة أثبتت عدم صلاحية المنشأة لإعادة التشغيل، ما أدى إلى اتخاذ قرار بإغلاق المنشأة وإيقاف تشغيلها.

وأضاف العاضي أن اللجنة ستعيد المعاينة مرة أخرى للتأكد من مدى صلاحية المنشأة للتشغيل واستقبال الرواد، بعد قيام صاحب المنشأة بتوفيق أوضاع المنشأة والانتهاء من الإصلاحات اللازمة.