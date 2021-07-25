إنفوجراف.. أبرز جهود "الزراعة" وقطاعاتها الخدمية خلال إجازة عيد الأضحى

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجرافًا يوضح الجهود التي بذلتها الوزارة وقطاعاتها الخدمية ومعاملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الوزارة استمرار عمل الإدارات الخدمية بها، ومعاملها وغرف عمليات حماية الأراضي؛ لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد، واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الواقعة خلال فترة الإجازة.

وبلغ إجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وفقًا لتقرير غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي، نحو ٣١٧ حالة، وتم إزالة ٣٠٥ منها، وجار حاليًّا إزالة ١٢ حالة متبقية، كما تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين.

تعد هذه النسبة هي الأقل في حجم التعديات مقارنة بالسنوات السابقة، مما يؤكد زيادة وعي المواطنين بأهمية الرقعة الزراعية، والحفاظ عليها، فضلًا عن الدور المهم الذي تقوم به الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية وأجهزة الشرطة.

واستقبلت حدائق الحيوان والأورمان والأسماك زوارها خلال إجازة العيد، وسط إجراءات احترازية مشددة؛ للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم توفير كواشف الحرارة على مداخل الحدائق، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التكدس والزحام، وبلغ إجمالي إيرادات حديقة الحيوان بالجيزة خلال أيام العيد نحو ٨٥٠ ألف جنيه، واستقبلت الحديقة النباتية بأسوان وزير الخارجية السودانية، خلال إجازة عيد الأضحى.

وبلغ إجمالي المذبوحات التي استقبلتها المجازر من الأبقار والجاموس والجمال والماعز والأغنام، خلال أيام العيد، نحو ٢٢ ألفًا و١٨٥ أضحية؛ حيث تم تقديم خدمات الفحص الطبي البيطري الشامل، للتأكد من سلامة الأضاحي واللحوم؛ حرصًا على صحة المواطنين.

واستقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، خلال العيد، نحو ٢٣٠٠ شهادة، بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء خلال العيد.

واستمرت محطات إنتاج وغربلة التقاوي على مستوى الجمهورية في أداء مهامها لتوفير تقاوي المحاصيل للموسم الجديد، وواصل مديرو مديريات الزراعة بالمحافظات متابعة الحقول وأنشطة القطاع الزراعي.

واستمرت عمليات حصاد البنجر في المشروع خلال إجازة العيد وتوريد 60 ألف طن لمصانع السكر.

ووجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رسالة شكر وتقدير إلى القطاعات الخدمية بالوزارة؛ لما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الأضحى، وعلى رأسها: جهاز حماية الأراضي، والمعامل والمجازر والمعاهد والحجر الزراعي المصري والطب البيطري.