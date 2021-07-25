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الأوقاف: بدء توزيع 3 آلاف زي أزهري على الأئمة.. الأحد المقبل

12:51 م الأحد 25 يوليه 2021
الأوقاف: بدء توزيع 3 آلاف زي أزهري على الأئمة.. الأحد المقبل

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 3000 زي كدفعة أولى للعام المالي الحالي 2021 / 2022م، على الأئمة، الأحد المقبل.

وأوضحت في بيان لها، الأحد، أنها ستنشر لاحقًا أسماء الأئمة والمديريات وتواريخ توزيع هذه الدفعة، ضمن حرصها على توفير الزي الأزهري للأئمة.

من ناحية أخرى، أعرب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن شكره لجميع الشركاء فى مشروع صكوك الأضاحي والمشرفين والقائمين عليه، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الوطني الاحترافي المتميز، وخص بالشكر العاملين بمجازر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، لجهودهم المتميزة في العمل بالمشروع وحرصهم على تقديم أفضل ما في وسعهم لخروجه بهذا المستوى شديد التميز.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا التناغم بين مؤسسات الدولة من الأوقاف والتموين والتضامن الاجتماعي وبنك مصر والبنك الأهلى والبنك الزراعي المصري والبريد المصري والهيئة الوطنية للإعلام، مع بعض المؤسسات الأخرى التي أسهمت فى جمع أموال الصكوك، مثل فورى والوثائق المؤمنة التي أصدرت هذه الصكوك، وكثير من أهل الفضل الداعمين للمشروع، أسهم فى تعظيم قيمة المشروع، فكل جزء من الأضحية يتم الانتفاع به وتحويله إلى قيمة مضافة، وتحويل هذه القيمة إلى لحوم لصالح الأسر الأولى بالرعاية.​

وزارة الأوقاف توزيع زي أزهري الأئمة محمد مختار جمعة

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