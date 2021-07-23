حاد عن الفكر الصحيح.. إنهاء خدمة إمام مسجد حسن الخلق بزهراء مدينة نصر

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنهاء خدمة أشرف سعد فتح الله حامد إمام مسجد حسن الخلق بزهراء مدينة نصر، لخروجه عن جادة الفكر الصحيح والدخول في موضوعات لا علاقة لها بالخطبة ولا بالخطابة ولا بطبيعة عمله، وبما يعكس فكرًا منغلقًا متشددًا يضر بأمن المجتمع.

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، على أن قرار وزير الأوقاف جاء بناء على مذكرة القطاع الديني وأوقاف القاهرة مجتمعين وبعد جلسة نقاش مطولة حول ما ذكره وأقر به الإمام المنهي خدمته من خروج عن جادة الفكر الصحيح والدخول في موضوعات لا علاقة لها بالخطبة ولا بالخطابة ولا بطبيعة عمله.

كما أكدت وزارة الأوقاف، على أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، وتم تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القاهرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.