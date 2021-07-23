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رحيل الروائي اللبناني جبور الدويهي بعد صراع مع المرض

08:45 م الجمعة 23 يوليه 2021
رحيل الروائي اللبناني جبور الدويهي بعد صراع مع المرض

رحيل الروائي اللبناني جبور الدويهي

كتب- مصراوي:

رحل عن عالمنا، مساء اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، الروائي اللبناني والناقد الأدبى الدكتور جبور الدويهي.

جبور الدويهي، روائي لبناني من مواليد سنة 1949، بمدينة زغرتا، شمال لبنان، له نحو 15 عملا أدبيًّا ما بين رواية وقصة قصيرة، ووصلت روايته "ملك الهند" إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العام 2020، وأيضًا روايته "مطر حزيران" ضمن اللائحة القصيرة للبوكر العام 2016.

فازت رواية "اعتدال الخريف" بجائزة أفضل عمل مترجم عن جامعة أركنساس، وفازت "حي الأمريكان" بجائزة سعيد عقل 2015، و"شريد المنازل" فازت بجائزة الأدب العربي 2013، وتُرجمت رواياته إلى الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية والتركية، وتم تكريمه عدة مرات لبنانيا وعربيا.

من مؤلفاته أيضا، "الموت بين الأهل نعاس"، مجموعة قصص قصيرة، دار المطبوعات الشرقية، بيروت 1990، وطبعة ثانية عن دار النهار 2010، رواية "ريّا النهر"، عن دار النهار، 1998، رواية "عين ورده"، عن دار النهار، 2002، ترجمت إلى الفرنسية والتركية.

جبور الدويهي لبنان الروائي اللبناني جبور الدويهي رواية ملك الهند

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