السيسي يستعرض أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة بالإسكندرية - بث مباشر

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معا نبني مستقبل»، بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وبعض الوزراء، وبعض مسئولي الهيئة الهندسية.

وتشمل أعمال التطوير مجموعة محاور شرق الإسكندرية، بما فيها الطريق الدائري لمدينة أبي قير الجديدة بطول 16 كم؛ لخدمة التوسعات العمرانية الجديدة بمنطقة أبي قير امتدادًا لمناطق شرق الإسكندرية، أما عن محاور غرب الإسكندرية، فتشمل محور التعمير بعرض تسع حارات بكل اتجاه بطول ٥٠ كم، ممتدًا في اتجاه غرب الإسكندرية، وكذا عدد أربعة محاور ربط عرضية على الطريق الساحلي بطول 14 كم؛ لربط الطريق الساحلي بمحور التعمير الجدي

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