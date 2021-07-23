تفاصيل حالة الطقس من الجمعة حتى الأربعاء المقبل

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 23 يوليو وإلى الأربعاء 28 يوليو على كافة أنحاء الجمهورية.

أوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقسًا حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد معتدل الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد أن هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ومن يوم الجمعة 23 يوليو إلى السبت 24 يوليو، تشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب ـ شلاتين ـ أبوسمبل) على فترات متقطعة بنسبة (20 ـ 30% تقريبًا).

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلاً.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح بين 2 ـ 4 درجات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والمحسوسة خلال هذه الفترة على النحو التالي:

الجمعة 23 يوليو:

ـ القاهرة والوجه البحري العظمى والمحسوسة 35 ـ 37 درجة.

ـ السواحل الشمالية العظمى والمحسوسة 30 ـ 33 درجة.

ـ جنوب سيناء العظمى والمحسوسة 38 ـ 40 درجة.

ـ شمال الصعيد العظمى والمحسوسة 37 ـ 39 درجة.

ـ جنوب الصعيد العظمى والمحسوسة 41 ـ 42 درجة.

السبت 24 يوليو:

ـ القاهرة والوجه البحري العظمى والمحسوسة 35 ـ 37 درجة.

ـ السواحل الشمالية العظمى والمحسوسة 30 ـ 33 درجة.

ـ جنوب سيناء العظمى والمحسوسة 38 ـ 41 درجة.

ـ شمال الصعيد العظمى والمحسوسة 36 ـ 38 درجة.

ـ جنوب الصعيد العظمى والمحسوسة 41 ـ 42 درجة.

الأحد 25 يوليو:

ـ القاهرة والوجه البحري العظمى والمحسوسة 34 ـ 37 درجة.

ـ السواحل الشمالية العظمى والمحسوسة 30 ـ 34 درجة.

ـ جنوب سيناء العظمى والمحسوسة 37 ـ 40 درجة.

ـ شمال الصعيد العظمى والمحسوسة 35 ـ 42 درجة.

ـ جنوب الصعيد العظمى والمحسوسة 40 ـ 42 درجة.

الإثنين 26 يوليو:

ـ القاهرة والوجه البحري العظمى والمحسوسة 34 ـ 37 درجة.

ـ السواحل الشمالية العظمى والمحسوسة 30 ـ 33% درجة.

ـ جنوب سيناء العظمى والمحسوسة 37 ـ 40 درجة.

ـ شمال الصعيد العظمى والمحسوسة 36 ـ 38 درجة.

ـ جنوب الصعيد العظمى والمحسوسة 41 ـ 42 درجة.

الثلاثاء 27 يوليو:

ـ القاهرة والوجه البحري العظمى والمحسوسة 36 ـ 37 درجة.

ـ السواحل الشمالية العظمى والمحسوسة 30 ـ 33% درجة.

ـ جنوب سيناء العظمى والمحسوسة 39 ـ 42 درجة.

ـ شمال الصعيد العظمى والمحسوسة 37 ـ 38 درجة.

ـ جنوب الصعيد العظمى والمحسوسة 40 ـ 42 درجة.

الأربعاء 28 يوليو:

ـ القاهرة والوجه البحري العظمى والمحسوسة 38 ـ 41 درجة.

ـ السواحل الشمالية العظمى والمحسوسة 33 ـ 35% درجة.

ـ جنوب سيناء العظمى والمحسوسة 39 ـ 42 درجة.

ـ شمال الصعيد العظمى والمحسوسة 39 ـ 42 درجة.

ـ جنوب الصعيد العظمى والمحسوسة 42 ـ 44 درجة.

ويبلغ متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال الفترة المذكورة أعلاه على النحو التالي:

ـ القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى ليلاً 73

ـ 82%، والصغرى نهارًا 30 ـ 35%.

ـ السواحل الشمالية العظمى ليلاً 83 ـ 92%، والصغرى نهارًا 40 ـ 45%.

ـ جنوب سيناء العظمى ليلاً 45 ـ 60%، والصغرى نهارًا 30 ـ 35%.

ـ شمال الصعيد العظمى ليلاً 40 ـ 55% والصغرى نهارًا 20 ـ 25%.

ـ جنوب الصعيد العظمى ليلاً 25 ـ 30% والصغرى نهارًا 10 ـ 15%.​