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رئيس الإنجيلية يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى 23 يوليو

07:34 م الأربعاء 21 يوليه 2021
رئيس الإنجيلية يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى 23 يوليو

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

كتب- مينا غالي:

بعث رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو.

وجاء في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، متمنيًا لسيادتكم كل التوفيق والتقدم في ما يحقق طموحات وأحلام المصريين، ونشكر الله على ازدهار واستقرار مصرنا الغالية".

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي.

القس أندريه زكي ثورة 23 يوليو عبد الفتاح السيسي الطائفة الإنجيلية

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